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«Ужас в Курской области, предавшие «Павлики» поплатились тут же»: Киев уничтожил свой авторитет и потерял миллионы из Европы: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 14.08.24 г.

«Ужас в Курской области, предавшие «Павлики» поплатились тут же»: Киев уничтожил свой авторитет и потерял миллионы из Европы: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 14.08.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 14 августа 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 14.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Предавшие &quot;Павлики&quot;- это кто?
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17 час.
rafael yulaev
морозовы
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16 час.

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