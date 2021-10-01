Правда и мифы о цыганском гипнозе: как не стать жертвой

Позитив для оптимистовПолитикаПравда и мифы о цыганском гипнозе: как не стать жертвой Геннадий Иванов, Психолог Цыганский гипноз может быть и не гипнозом вовсе. © Игорь Ставцев / Коллаж / Ridus.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ЛобановПристала цыганка, сразу её послал, начала хамить, так пообещал сделать пророчество, что через минуту она будет валяться с разбитым хрюкальником на земле и по ней будут топтаться армейски ботинки сорок пятого размера. Мгновенно испарилась.Марат ГубайдуллинЯ, как правило, сразу посылаю в пешее эротическое.. Но однажды у рынка отбил кошелек деревенского мужика у цыганок. Тот сидел с отпавшей челюстью, и готов был вывернуться перед ними наизнанку((Комментировать
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