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Правда и мифы о цыганском гипнозе: как не стать жертвой

Правда и мифы о цыганском гипнозе: как не стать жертвой

  Геннадий Иванов, Психолог Цыганский гипноз может быть и не гипнозом вовсе. © Игорь Ставцев / Коллаж / Ridus.

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Андрей Лобанов
Пристала цыганка, сразу её послал, начала хамить, так пообещал сделать пророчество, что через минуту она будет валяться с разбитым хрюкальником на земле и по ней будут топтаться армейски ботинки сорок пятого размера. Мгновенно испарилась.
Марат Губайдуллин
Я, как правило, сразу посылаю в пешее эротическое.. Но однажды у рынка отбил кошелек деревенского мужика у цыганок. Тот сидел с отпавшей челюстью, и готов был вывернуться перед ними наизнанку((

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