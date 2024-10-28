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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Карякин: «Очень многие западные спортсмены не могут афишировать, что дружат с представителем России и хотят участвовать в турнирах в России»

«В целом я могу сказать, что очень многие западные спортсмены не могут афишировать то, что они дружат с представителем России, что они хотят участвовать в турнирах в России», – заявил претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года, сенатор от Крыма Карякин.

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