WSJ: Штаты не хотят выглядеть пособником вторжения в Курскую область

МОСКВА, 18 августа, ФедералПресс. Соединенные Штаты не предоставляют Украине разведданные об объектах на территории России из опасений создать впечатление, что Вашингтон поддерживает вторжение ВСУ в Курскую область.
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