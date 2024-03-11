Вмешательство Индии помогло предотвратить ядерные удары по Украине

Если верить отчету Соединенных Штатов, то Россия могла бы развязать ядерную войну на Украине, но тысячи жизней были спасены, а ядерная война была предотвращена только благодаря вмешательству премьер-министра Моди и его общению с Путиным.
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