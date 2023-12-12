Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Артиллеристы отряда «Барс-8» уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Артиллеристы отряда «Барс-8» уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Артиллеристы добровольческого подразделения «Барс-8» 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) огнем из 152-миллиметровых гаубиц Д-20 уничтожили замаскированный опорный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении.

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