Артиллеристы добровольческого подразделения «Барс-8» 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) огнем из 152-миллиметровых гаубиц Д-20 уничтожили замаскированный опорный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении.
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