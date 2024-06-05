Wildberries изучает выход в Оман и Турцию, может рассмотреть Латинскую Америку и Африку

Русский онлайн-ритейлер Wildberries рассматривает выход на рынки Омана и Турции. Интерес для компании также представляют страны Латинской Америки и Африки, рассказала ТАСС рассказала основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.
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