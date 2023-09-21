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«Удивлюсь, если…» Льюис Хэмилтон дал прогноз по выступлению Red Bull на Гран При Японии

«Удивлюсь, если…» Льюис Хэмилтон дал прогноз по выступлению Red Bull на Гран При Японии

Льюис Хэмилтон дал прогноз по выступлению Red Bull на Гран При ЯпонииF1На пресс-конференции в четверг гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон поделился мнением по поводу шансов Red Bull Racing отыграться после провала на Гран При Сингапура в прошлые уик-энд.

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