«Удивлюсь, если…» Льюис Хэмилтон дал прогноз по выступлению Red Bull на Гран При Японии

Льюис Хэмилтон дал прогноз по выступлению Red Bull на Гран При ЯпонииF1На пресс-конференции в четверг гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон поделился мнением по поводу шансов Red Bull Racing отыграться после провала на Гран При Сингапура в прошлые уик-энд.