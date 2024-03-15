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В этом году Египет опережает Турцию в популярности у туристов

В этом году Египет опережает Турцию в популярности у туристов

Число российских туристов, которые выбрали отдых в Египте, в этом году по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличилось в 4,5 раза, следует из статистики страховой компании «Согласие» по приобретённым полисам путешественников.

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