В этом году Египет опережает Турцию в популярности у туристов

Число российских туристов, которые выбрали отдых в Египте, в этом году по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличилось в 4,5 раза, следует из статистики страховой компании «Согласие» по приобретённым полисам путешественников.
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