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ТАСС: до полной блокировки военных ВСУ в Великой Новоселке осталось 300 метров

ТАСС: до полной блокировки военных ВСУ в Великой Новоселке осталось 300 метров

Российским военным осталось преодолеть около 300 метров до полной блокировки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Великая Новоселка, расположенном на юге Донецкой народной республики (ДНР).

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