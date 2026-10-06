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Регионы России

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Минцифры разрабатывает меры поддержки отечественных ИИ-проектов на 10 млрд рублей

Минцифры разрабатывает меры поддержки отечественных ИИ-проектов на 10 млрд рублей

Минцифры России готовит пакет мер государственной поддержки отечественных проектов в сфере искусственного интеллекта с общим объёмом финансирования до 10 миллиардов рублей ежегодно, сообщает «Коммерсантъ».

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