«Финал был в трёх или четырёх вариантах»: как снималась музыкальная комедия Карена Шахназарова «Мы из джаза»

6 июня 1983 года на советские экраны вышла музыкальная комедия Карена Шахназарова «Мы из джаза». Главный герой — студент Костя Иванов — отказывается от места в училище, чтобы исполнить свою мечту и собрать первый в стране джаз-банд.
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