Страна и люди
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Страна и люди

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Фёдор Раззаков | Вальтер Николаи против НКВД, балканский капкан, валюта Рейха, элиты против Сталина

СОДЕРЖАНИЕ: 00:00  Введение00:27  Дезинформационная кампания нацистской Германии01:11  Балканский капкан02:38  Валюта для нацистов03:25  План Барбаросса04:22  Британская дезинформация06:35  Стратегическое значение Африки07:21  Вальтер Николай и его работа10:38  Современные параллели11:30  Разведка и война12:08  Германская разведка и бизнес-шпионаж13:07  Финансовая поддержка германских предприятий14:04  Задачи германской разведки16:36  Германские инвестиции в России17:47  Вальтер Николай и военная разведка18:53  Дезинформационная операция «Центурия»21:22  Нацистская разведка и Вальтер Николай23:33  Изучение промышленного потенциала СССР24:04   Назначение Геринга и подготовка к войне24:54  Подготовка СССР к войне25:52  Разведывательные контакты между СССР и Германией26:54  Нападение на СССР и Франция28:02Стратегический просчёт нацистов29:01  Операция «Центурия»30:05  Дезинформация и планы нацистов31:03  Криворожский район и западные интересы Полная бесплатная версия: https://delib.

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