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Татар-информ

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Минстрой о реформе градостроения Татарстана: «Мы предотвратили застройку не по правилам»

Минстрой о реформе градостроения Татарстана: «Мы предотвратили застройку не по правилам»

С этого года Минстрой Татарстана забрал у муниципалов часть градостроительных прав. Зачем это было сделано, почему инвесторам чаще всего отказывают в выдаче разрешений на строительство, когда система «нормально» заработает, «Татар-информу» рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.

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