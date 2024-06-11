Минстрой о реформе градостроения Татарстана: «Мы предотвратили застройку не по правилам»

С этого года Минстрой Татарстана забрал у муниципалов часть градостроительных прав. Зачем это было сделано, почему инвесторам чаще всего отказывают в выдаче разрешений на строительство, когда система «нормально» заработает, «Татар-информу» рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.