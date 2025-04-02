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Спецназ «Анвар» уничтожает оккупантов, наступающих в Белгородской области (ВИДЕО)

Спецназ «Анвар» уничтожает оккупантов, наступающих в Белгородской области (ВИДЕО)

Спецназ «Анвар» уничтожает украинских оккупантов, наступающих в Белгородской области. Бойцы спецназа вместе с артиллерией накрыли места скопления украинских оккупантов в Демидовке, где враг с 18 марта пытается наступать из Сумской области в направлении Красной Яруги.

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