Собянин: Турпоток в Москве этим летом увеличился на 17%

4,6 млн гостей посетили столицу с экскурсионными целями Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что столицу за летний сезон посетили 7,1 млн гостей, что на 17% больше, чем летом 2022 года.