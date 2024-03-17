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Бюджетный купеобразный кроссовер VW готов к первому рестайлингу (фото)

Бюджетный купеобразный кроссовер VW готов к первому рестайлингу (фото)

В 2020-м году в линейке Volkswagen появился новый компактный кроссовер с купеобразным силуэтом. Машину назвали Nivus и адресовали для рынка Латинской Америки, построив на той же платформе, что и европейские версии T-Cross и Polo.

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