Бюджетный купеобразный кроссовер VW готов к первому рестайлингу (фото)

В 2020-м году в линейке Volkswagen появился новый компактный кроссовер с купеобразным силуэтом. Машину назвали Nivus и адресовали для рынка Латинской Америки, построив на той же платформе, что и европейские версии T-Cross и Polo.
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