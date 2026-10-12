Как спасти пересоленное блюдо: рабочие приемы для супа, котлет и гарниров

Знакомо ли вам это чувство, когда вкладываешь душу в приготовление ужина, предвкушаешь, как близкие оценят старания, а после первой ложки понимаешь — что-то пошло не так? Вроде бы и щепотка была небольшой, но итог оказывается удручающим: блюдо безнадежно испорчено, и на языке лишь одна агрессивная соленость.