Как спасти пересоленное блюдо: рабочие приемы для супа, котлет и гарниров

Знакомо ли вам это чувство, когда вкладываешь душу в приготовление ужина, предвкушаешь, как близкие оценят старания, а после первой ложки понимаешь — что-то пошло не так? Вроде бы и щепотка была небольшой, но итог оказывается удручающим: блюдо безнадежно испорчено, и на языке лишь одна агрессивная соленость.
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