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Татар-информ

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Детский омбудсмен РТ напомнила о комендантском часе для детей

Детский омбудсмен РТ напомнила о комендантском часе для детей

О том, что в Татарстане действует комендантский час для несовершеннолетних, сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Светлана Захарова.

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