Детский омбудсмен РТ напомнила о комендантском часе для детей

О том, что в Татарстане действует комендантский час для несовершеннолетних, сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Светлана Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии