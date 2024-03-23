СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции.
В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО
Комментарии
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Александр Ткаченко
Раньше надо было думать.
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13 час.
Геннадий Бережнов
Ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции, говорит Шеремет, раньше такого не говорил. Только вот паспорта то у них Канада и так далее и жили в гостинице. С этими то как, запретить въезд на время войны? Идёт война и нужны Законы военного времени! Путин этого понять не хочет.
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13 час.
Леонид
Хорошая мысль. 1. Почему "предложили", а не "принято решение"? 2. Почему не 2 года назад?
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9 час.
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