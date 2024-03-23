В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО

Геннадий Бережнов

Ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции, говорит Шеремет, раньше такого не говорил. Только вот паспорта то у них Канада и так далее и жили в гостинице. С этими то как, запретить въезд на время войны? Идёт война и нужны Законы военного времени! Путин этого понять не хочет.