Депутат Госдумы требует проверки по факту закрытия гинекологического отделения в Чите

Депутат Госдумы от Забайкальского края Василина Кулиева направила обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку в связи с закрытием гинекологического отделения городского родильного дома в Чите.
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