«Сильно похудел и глазки испуганные». Кот, которого похитили сбежавшие от родителей в Крым московские школьницы, найден живым История с пропавшими из Москвы школьницами и похищенным ими котом завершилась благополучно для всех ее участников.
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