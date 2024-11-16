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Крымская газета

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Сильно похудел и глазки испуганные: кот, которого похитили сбежавшие от родителей в Крым московские школьницы, найден живым

«Сильно похудел и глазки испуганные». Кот, которого похитили сбежавшие от родителей в Крым московские школьницы, найден живым История с пропавшими из Москвы школьницами и похищенным ими котом завершилась благополучно для всех ее участников.

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