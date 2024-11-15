Более ста школьников Кабардино-Балкарии стали участниками видеолекториев по дорожной безопасности

В Центре культурного развития г. Нальчика прошел видеолекторий, посвященный детской безопасности. В акции приняли участие старший государственный инспектор Управления Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике старший лейтенант полиции Заур Балкаров, преподаватель центра дополнительного профессионального обучения и подготовки Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной части Мадина Аброкова, главный инженер Прохладненской дистанции пути Иван Калмыков, представители Местной администрации г.