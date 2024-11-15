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Закон, порядок, государство

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Более ста школьников Кабардино-Балкарии стали участниками видеолекториев по дорожной безопасности

В Центре культурного развития г. Нальчика прошел видеолекторий, посвященный детской безопасности. В акции приняли участие старший государственный инспектор Управления Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике старший лейтенант полиции Заур Балкаров, преподаватель центра дополнительного профессионального обучения и подготовки Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной части Мадина Аброкова, главный инженер Прохладненской дистанции пути Иван Калмыков, представители Местной администрации г.

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