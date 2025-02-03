Тюменский лингвист проанализировала метафоры, посвященные оружию

В любой классификации метафор выделяется в качестве обязательного разряд «оружие» (вооружение). Оружие как разного рода средства, устройства, предназначенные для нападения или защиты и используемые человеком начиная с древнейших времен, – один из важнейших элементов культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии