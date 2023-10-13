Правила техосмотра вновь могут измениться

В России с 1 марта 2024 года вновь изменят техосмотр, сообщает PRIMРRESS со ссылкой на «Царьград». Причиной очередных изменений, по словам эксперта по аккредитации испытательных лабораторий и техосмотра Андрея Саблина, стало массовое распространение оформления диагностических карт удаленно.