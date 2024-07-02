Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Китай никогда не предъявит России никаких территориальных претензий, а если они и есть, то это просто глупости частных лиц. Мои мысли вслух.

Китай никогда не предъявит России никаких территориальных претензий, а если они и есть, то это просто глупости частных лиц. Мои мысли вслух.

Мало кто почему-то хочет знать, что в свое время Россия подарила Китаю столько богатейших на природные запасы и население земель, что только упоминание о каких-то там спорах насчет «утраченных северных территорий» - это сущая глупость.

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