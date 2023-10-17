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Какие ваши годы: только каждая десятая бутылка импортного коньяка соответствует ГОСТу

Какие ваши годы: только каждая десятая бутылка импортного коньяка соответствует ГОСТу

Только каждая 10-я бутылка коньяка, которая ввозится в Россию, соответствует ГОСТу. Больше всего несоответствий по качеству выявили в армянских брендах, есть они и у молдавских и белорусских производителей.

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