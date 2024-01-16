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Шкатулка с драгоценностями Екатерины II

Шкатулка с драгоценностями Екатерины II

Государственный музей-заповедник «Петергоф» – бывшая летняя резиденция русских императоров, а ныне один из самых посещаемых пригородов Санкт-Петербурга, архитектурно-художественный ансамбль мирового значения, а также – одно из немногих российских учреждений культуры, где создан Фонд целевого капитала.

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