Шкатулка с драгоценностями Екатерины II

Государственный музей-заповедник «Петергоф» – бывшая летняя резиденция русских императоров, а ныне один из самых посещаемых пригородов Санкт-Петербурга, архитектурно-художественный ансамбль мирового значения, а также – одно из немногих российских учреждений культуры, где создан Фонд целевого капитала.