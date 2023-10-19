Пока делегация Шольца лежала лицом вниз в аэропорту Тель-Авива, шла посадка пассажиров в другие самолеты

Из-за воздушной тревоги немецких чиновников перед отлетом из Израиля в Египет уложили на землю. Пока делегация, сопровождавшая канцлера ФРГ Олафа Шольца, лежала лицом вниз в аэропорту Тель-Авива, спокойно шла посадка пассажиров в другие самолеты.
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