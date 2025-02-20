Речь Джей Ди Вэнса в Мюнхене как предзнаменование скорого «правого поворота» в Европе

Выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности вызвало шок у многих европейских политиков, уже много лет активно продвигавших леволиберальную повестку, в том числе благодаря политике «политкорректности».
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