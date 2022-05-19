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Марафон «Новые горизонты» собрал более 70 млн просмотров

Марафон «Новые горизонты» собрал более 70 млн просмотров

В качестве спикеров третьего дня – 19 мая – выступят первые лица ведущих бизнес-компаний РоссииФото ТАСС В России продолжает работу федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты» – масштабное мероприятие Российского общества «Знание».

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