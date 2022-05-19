Марафон «Новые горизонты» собрал более 70 млн просмотров

В качестве спикеров третьего дня – 19 мая – выступят первые лица ведущих бизнес-компаний РоссииФото ТАСС В России продолжает работу федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты» – масштабное мероприятие Российского общества «Знание».
В качестве спикеров третьего дня – 19 мая – выступят первые лица ведущих бизнес-компаний РоссииФото ТАСС В России продолжает работу федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты» – масштабное мероприятие Российского общества «Знание».
Свежие комментарии