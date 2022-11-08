Утро.ru

72 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • testorrZ
    Автор, название Вашей статьи и ее содержание звучат примерно так - заголовок "В Сибири медведь пукнул в речку" - соде...В один шаг: Кремл...
  • Владимир Козлов
    Переговоры могут быть только после подписания документов о прекращении поставок Украине военной техники и боеприпасов...В один шаг: Кремл...
  • Misha Glusch
    хули ваши 17 трлн, пиндасы уже на 31 нажрали в долгВ один шаг: Кремл...

Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн

На прошлой неделе Владимир Путин объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Всего, по словам президента, было призвано 318 тысяч солдат, изначальный план в 300 тыс перевыполнили из-за большого количества добровольцев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх