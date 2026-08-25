🍇 Запах уксуса указывает на плохое качество вина Если вместо спирта вы чувствуете резкий запах уксуса или газацию — это первые признаки дефекта вина, рассказал винодел Владимир Ужастов.
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🍇 Запах уксуса указывает на плохое качество вина Если вместо спирта вы чувствуете резкий запах уксуса или газацию — это первые признаки дефекта вина, рассказал винодел Владимир Ужастов.