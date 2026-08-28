Во Владимире судят водителя грузовика за смертельное ДТП

46-летний водитель грузовика «DAF FT XF» на трассе «Золотое кольцо» не убедился в безопасности манёвра, врезался в легковушку, которая после удара вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем.
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