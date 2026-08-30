Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских беспилотника в России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили около 500 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.
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