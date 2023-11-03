Астролог рассказала о Луне в знаках зодиака

Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям» о положении Луны в натальной карте.«Что такое личный гороскоп, или натальная карта человека? Это конфигурация планет Солнечной системы в момент рождения человека с точки зрения земного наблюдателя.
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