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инженерами страны создан двигатель для ракеты-носителя, которая будет в будущем выводить космические национальные аппараты на околоземную орбиту

инженерами страны создан двигатель для ракеты-носителя, которая будет в будущем выводить космические национальные аппараты на околоземную орбиту

Обратите внимание: Что будет если жить в марсе?. ﻿﻿В интервью Центральному информационному агентству Кореи Пак Кён Су (заместитель главы Национального космического управления) заявил, что инженеры страны создали двигатель для ракеты-носителя, которая будет выводить национальные космические аппараты на околоземную орбиту в будущем.

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