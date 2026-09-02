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Новости Липецка

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Липецкая область увеличила производство скота и птицы на 8%

Липецкая область увеличила производство скота и птицы на 8%

Основной прирост производства обеспечили птицеводство и свиноводство, выпуск яиц вырос почти на 29 млн штук.

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