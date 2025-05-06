«Из-за меня ЦСКА потерял трофей. Я оборвал красивую историю». Шайхутдинов о том, как перенес поражение от «Зенита»

Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов, на правах аренды выступающий за ульяновскую «Волгу», в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Муйжнеком рассказал, как переживал вылет армейцев из Кубка России в 2024 году.
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