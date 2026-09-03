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В петербургском метро стартовало тестирование нового беспилотного поезда

В петербургском метро стартовало тестирование нового беспилотного поезда

В метро Санкт-Петербурга начали тестировать новый беспилотный поезд. Этот состав не просто самостоятельно двигается по путям, открывает и закрывает двери, но и разворачивается в оборотных тупиках.

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