В петербургском метро стартовало тестирование нового беспилотного поезда

В метро Санкт-Петербурга начали тестировать новый беспилотный поезд. Этот состав не просто самостоятельно двигается по путям, открывает и закрывает двери, но и разворачивается в оборотных тупиках.
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