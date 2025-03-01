"Сибирь" прервала серию из пяти поражений в матче с "Витязем" – понадобились буллиты

Лишь в серии штрафных бросков новосибирская команда смогла одержать победу. Итоговый счёт – 4:3.Новосибирская "Сибирь" наконец-то прервала серию поражений в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержав на домашнем льду важную победу над подмосковным "Витязем".
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