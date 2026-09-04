Евразийская премия «Ассамблеи автомобилистов» становится ассамблеей премий

На совместной пресс-конференции, которую провели организаторы Второй "Евразийской премии Ассамблеи автомобилистов" вместе с выставкой MIMS Automobility и "Комсомольской правдой", спикеры расставили ряд акцентов, важных для номинантов и автоиндустрии в целом.
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