В России стартовали продажи нового кроссовера Jetour X70: цены и комплектации

Бренд Jetour запустил продажи новой для российского рынка модели — вседорожника Jetour X70. Заметим, что на рынке РФ уже представлена модель X70 Plus, однако новый X70 представляет собой более раннюю модель линейки X70, в сравнении с «плюсом», которая в самом Китае дебютировала раньше, чем X70 Plus.