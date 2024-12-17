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5koleso.ru

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В России стартовали продажи нового кроссовера Jetour X70: цены и комплектации

В России стартовали продажи нового кроссовера Jetour X70: цены и комплектации

Бренд Jetour запустил продажи новой для российского рынка модели — вседорожника Jetour X70. Заметим, что на рынке РФ уже представлена модель X70 Plus, однако новый X70 представляет собой более раннюю модель линейки X70, в сравнении с «плюсом», которая в самом Китае дебютировала раньше, чем X70 Plus.

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