Госдума предложила единый стандарт для строительства школ

Депутаты партии "Новые люди" предлагают создать федеральный стандарт для новых и ремонтируемых школ в России.
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