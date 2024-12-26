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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Rockfish Games анонсировала выход дополнения для Everspace 2, представив его в виде тизе...

Rockfish Games анонсировала выход дополнения для Everspace 2, представив его в виде тизе...

Rockfish Games анонсировала выход дополнения для Everspace 2, представив его в виде тизер-трейлераЕдинственное, что раскрывается в видео, это то, что в дополнении мы снова исследуем систему Aethon, седьмую среди представленных в игре, но на этот раз полностью.

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