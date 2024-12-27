В Мангистау изъяли 510 единиц пиротехники во время рейдов

Усиленная профилактика пожаров проводится на территории региона в преддверии новогодних праздников. Специалистами организованы «Месячник пожарной безопасности» и оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Пиротехника», проводятся широкомасштабные рейды и разъяснительная работа с жителями.
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