Транспортные полицейские в Краснодарском крае задержали в поезде наркосбытчика синтетических наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с оперуполномоченными уголовного розыска, линейного отдела МВД России на станции Кавказская при сопровождении пассажирского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу, выявили 30-летнего жителя города Москвы, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств.