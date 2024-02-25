Завтра «Водник» сыграет против «Мурмана» на вызезде

Предпоследняя для «жёлто-зелёных» игра в рамках регулярной части Чемпионата страны пройдёт 26 февраля в 18:30 — на мурманском стадионе «Строитель»Несмотря на то, что «Мурман» скорей всего не проходит в стадию «плей-офф» (сейчас у команды всего 22 очка в турнирной таблице), матч всё равно обещает быть интересным.