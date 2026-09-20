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Самые дорогие запасные в КХЛ. 90-миллионный Гримальди не нужен Ларионову, «Ак Барс» вывел из состава Хмелевского

Самые дорогие запасные в КХЛ. 90-миллионный Гримальди не нужен Ларионову, «Ак Барс» вывел из состава Хмелевского

Не отрабатывают большие деньги.Большая зарплата — еще не гарантия результативной игры хоккеиста. Иногда высокий оклад даже гарантирует место в составе.

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