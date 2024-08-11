Гладков: в Шебекино при атаке многоквартирного дома ранена женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что жительницу Шебекино госпитализируют после атаки трех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии